ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ...

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ...

LUDHIANA JAIL PRISONERS CLASH
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ (Etv Bharat)
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੀ ਰਾਤ (ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਦੋ ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ "ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤੋਂ 25 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਤੇ ਕਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਤੇ ਦੋ ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਫਸਰ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਐੱਸਐੱਚਓ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 5 -7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ।"

'24 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ'

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕੈਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।"

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਝੜਪ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਟ ਦੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 10 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਲਦ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਾਰਦਾਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਟਾਂ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ।



PRISONERS 2 GROUP CLASH
LUDHIANA CENTRAL JAIL CONTROVERSY
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀ ਭਿੜੇ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ
LUDHIANA JAIL PRISONERS CLASH

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

