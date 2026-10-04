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ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾਮਜਦ, ਕਿਹਾ - ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਜਾਨ

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 4, 2026 at 5:41 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਡੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਨੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਸੰਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਸ

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6.30 ਵਜੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।"

former sarpanch murder case update
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)

ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ

"ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਮਨੇਵਾਲ) ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।"- ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ


ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕ ਨਾਮਜਦ

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ।"

former sarpanch murder case update
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ (ETV Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੁੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

TAGGED:

POLICE COMMISSIONER LUDHIANA
FORMER SARPANCH MURDER CASE
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ
7 PEOPLE NAMED IN MURDER CASE
FORMER SARPANCH MURDER CASE UPDATE

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