ਫਰਜ਼ੀ ਐਸਟੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਫਰਾਰ

ਫਰਜ਼ੀ ਐਸਟੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਫਰਾਰ
ਫਰਜ਼ੀ ਐਸਟੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ।
Published : November 12, 2025 at 6:16 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਸਟੀਐਫ ਵਿੰਗ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਨਕਲੀ ਐਸਟੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਐਸਟੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ'
ਐੱਸਪੀਡੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਫਰਜ਼ੀ ਐਸਟੀਐਫ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਗਿਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।'
'ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ,ਨਕਲੀ ਐਸਟੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।'- ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਐੱਸਪੀਡੀ
'ਫਰਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ'
ਐੱਸਪੀਡੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਹ ਸ਼ਾਤਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਨਕਲੀ ਐਸਟੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।'