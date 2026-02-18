ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਰੋਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : February 18, 2026 at 3:47 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ।
'ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ'
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। " - ਕਿਸਾਨ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮਪੁਰ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜੀਉਂਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਪਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।