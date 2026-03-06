ਹਵਾਈ ਫਾਈਰ ਕਰਕੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਟੋਹਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੰਗਵੇਂ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੇ ਲਏ ਹਨ।
Published : March 6, 2026 at 1:47 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਨਵ ਕੰਗਸ ਉਰਫ ਕੰਨੂ ਅਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋਧਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਟੱਕਰਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੋਲ 32 ਬੋਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਰੌਂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਖੋਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨੂ ਅਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੋਲੇ ਖੁਰਦ ਕੋਲ ਪਈ ਇੱਕ ਬੇਅਬਾਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੋਲੇ ਖੁਰਦ ਸੂਆ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਨਵ ਕੰਗਸ ਅਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਅਸਲਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"