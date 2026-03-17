ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ 2 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : March 17, 2026 at 6:22 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਾਰ ਖੋਕੇ ਭੱਜੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬਾਹਦਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ
ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਡੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੁਟੇਰਾ ਗਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਲੁਟੇਰੇ ਸਕੂਟਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਟਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।"
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਟਰੇਸ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ।