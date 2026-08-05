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ਲੁਟੇਰਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 4 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਫਰਾਰ

ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ, ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ।

KHANNA ROBBERY GANG ARREST
ਲੁਟੇਰਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 4 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਇੱਕ ਫਰਾਰ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 5, 2026 at 4:14 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਤਰ ਲੁਟੇਰਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਐਸਪੀ (ROBBERY GANG ARREST)

'ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ,ਇੱਕ ਫਰਾਰ'

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਿੰਮੀ, ਅਸਲਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਰਫ ਆਸ਼ੂ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੋਪੋ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਂਗੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੰਮੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹਾਲੇ ਫਰਾਰ ਹੈ।



'ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੋਰੀ'

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਪੀ (ਜਾਂਚ) ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ 2 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਨਕਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ, ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।'

"ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗ ਨੇ ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਤੋਂ 13 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਜੋੜੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੋ ਜੋੜੇ ਟਾਪਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ।"- ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀ

'ਲੁੱਟ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੰਡ'

ਐਸਪੀ ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਨੇੜੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਦਾਤ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।'

"ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਪੀਰਖਾਨਾ ਰੋਡ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਅਮਲੋਹ, ਨਾਭਾ, ਸਮਾਣਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਭਾਦਸੋਂ, ਜਰਗ ਬਾਈਪਾਸ, ਰਸੂਲੜਾ, ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਜੋੜੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।"- ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀ

'ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ'

ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।'


TAGGED:

ਖੰਨਾ ਲੁਟੇਰਾ ਗੈਂਗ
ROBBERY GANG ARREST
ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ
ਖੰਨਾ ਲੁਟੇਰਾ ਗੈਂਗ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
KHANNA ROBBERY GANG ARREST

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