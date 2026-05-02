ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਔਰਤ ਨੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ।

Bible Sacrilege case in Jalandhar
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 2, 2026 at 3:32 PM IST

ਜਲੰਧਰ/ਫਿਲੌਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਲੌਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਨਿਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੱੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।

ਔਰਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇਨਸਾਫ

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇੜਲੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਹ ਸਭ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।'

ਕੀ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ?

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਭਰਤ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ

ਉਥੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

