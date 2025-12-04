ETV Bharat / state

ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ੍ਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਗਰੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।

Police arrest a criminal
ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ੍ਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ (ETV BHARAT)
ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਵੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਡੀਐੱਸਪੀ (ETV BHARAT)

'ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ'

ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਵੈਰੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗੋਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਐਕਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਕਤ ਐਕਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭਜਾ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਰਾਬਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।'

'ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ'।-ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਡੀਐੱਸਪੀ

'ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ'

ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ,'ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਐਕਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ।'

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

