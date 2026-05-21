17 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਲਾਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

50 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਉੱਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।

MINOR GIRL MISSING IN AMRITSAR
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 21, 2026 at 2:03 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।'

'50 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ'

ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ' ਕੁੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।'

ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ।”-ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ,ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ

'ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ'

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਕੁੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਘਰ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਵਾਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।'

'ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ'

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'


