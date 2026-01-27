ETV Bharat / state

ਸਾਵਧਾਨ! ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੋਬਰਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਚਾਨਕ ਵੜ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ।

COBRA SNAKE IN CAR
ਸਾਵਧਾਨ! ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੋਬਰਾ (ETV Bharat GFX)
ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਵੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਹਿਮ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਚਾਨਕ ਵੜ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ (ETV Bharat)

ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਆਮ ਦਿਨਚਰੀ ਬਣੀ ਡਰਾਉਣੀ ਘਟਨਾ

ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੋਬਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

COBRA SNAKE IN CAR
ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ (ETV Bharat)

ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।" ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਣਿਕ ਕਪੂਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਣਿਕ ਕਪੂਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈਕ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਣਿਕ ਕਪੂਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ।

COBRA SNAKE IN CAR
ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ (ETV Bharat)

"ਇਹ ਸੱਪ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਅਸਪੈਕਟੀਕਲ ਕੋਬਰਾ ਸੀ। ਟੌਪ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਬਰਾ। ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ।" - ਮਾਣਿਕ ਕਪੂਰ, ਇੰਚਾਰਜ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ

ਖਤਰਨਾਕ ਰੈਸਕਿਊ

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਸਿਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈਕ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਫਟ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਣਿਕ ਕਪੂਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ, ਗੈਰੇਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਹਿਰ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ।

ਨੋਟ: ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

