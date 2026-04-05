ਸੂਬੇ 'ਚ PNG ਗੈਸ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

LPG Shortage Punjab
LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 5, 2026 at 1:42 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (PNG) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. (PNG) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਨਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਲਾਈਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

LPG ਤੇ PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਐਨਜੀਆਰਬੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 96 ਲੱਖ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਈਪਡ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ? ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਪ੍ਰਯਾਸ ਐਨਰਜੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਜੋ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

LPG Shortage Punjab
LPG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਹੁੰਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ, ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਪੀਐਨਜੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀਐਨਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ-ਅਡਾਨੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਥਿੰਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਬਾਇਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'

PNG Available District
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਪੀਐਨਜੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਇੰਡੇਨ (IOCL), ਭਾਰਤ ਗੈਸ (BPCL), ਅਤੇ HP ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਐਲਪੀਜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2026 ਪੀਐਨਜੀਆਰਬੀ (PNGRB) ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਟੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

'ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ'

ਈਰਾਨ ਈਜ਼ਰਾਇਲ ਯੁੱਧ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪੀਐਨਜੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।"

LPG Shortage Punjab
ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ

ਕਿਉਂ ਹੈ PNG ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ?

ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ-ਯੋਗਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਰੀਬ। ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।- ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ,ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੈਸ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲਾਲਚੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜਟਿੱਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।"

PNG Uses Punjab
PNG ਦੀ ਵਰਤੋਂ

"ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇਕ ਬਦਲ"

ਗ੍ਰੀਨ ਗੋਲਡ ਟੈਕ ਵੈਂਚਰਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੈਭਵ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੱਜ ਦੇ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਸਟੋਵ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੈਸੀਫਾਈਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਰਟੇਬਲ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ।- ਵੈਭਵ ਕੁੱਕੜ,ਸੰਸਥਾਪਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਗੋਲਡ ਟੈਕ ਵੈਂਚਰਸ

LPG Shortage Punjab
ਵੈਭਵ ਕੁੱਕੜ, ਗ੍ਰੀਨ ਗੋਲਡ ਟੈਕ ਵੈਂਚਰਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ

ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀਓਪੋਲੀਟਿਕਸ ?

ਵੈਭਵ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਬਨ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਸੋਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ 100% ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਹਨ।"

ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਊਰਜਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।- ਵੈਭਵ ਕੁੱਕੜ,ਸੰਸਥਾਪਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਗੋਲਡ ਟੈਕ ਵੈਂਚਰਸ

LPG ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਉਥੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਜਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਰਾਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੈਸ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

