ETV Bharat / state

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ

ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 8, 2026 at 8:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਐਫ. ਟੀ (ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ) ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਡੈਸਕ, ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਸ ਲੈਬ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜਿਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ 6 ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਐਫ. ਟੀ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਨਲਾਇਨ ਪੜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।"

"ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿੰਨੀ ਹਸਪਤਾਲ"

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈੱਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਰੂਤਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਲਾਸਾਂ

ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਢੋਲ, ਤਬਲਾ, ਗਿਟਾਰ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਡਮਰੂ, ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਅਖਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਤਿੰਨ੍ਹੋਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਗਜੀਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 7 ਸੌ ਬੱਚਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਚੁੱਕੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ’ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਬਿਆਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ
ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ
BEAS GOVERNMENT SCHOOL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.