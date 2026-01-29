ETV Bharat / state

1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਏ ਖੁਸ਼

ਹਲਵਾਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।

Halwara Airport inaugurated virtually
ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 29, 2026 at 6:31 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਲਵਾਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ (Etv Bharat)

ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵਰਚੂਅਲ ਉਦਘਾਟਨ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।'

ਵਪਾਰੀ ਹੋਏ ਖੁਸ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਹੁਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।'

