ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 649ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
Published : February 1, 2026 at 5:22 PM IST|
Updated : February 1, 2026 at 5:31 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 649ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ।
#WATCH | Jalandhar, Punjab: PM Narendra Modi, along with Dera Sach Khand head Sant Niranjan Dass, offered prayers at the Dera Sach Khand Ballan headquarters in Jalandhar on the occasion of the 649th Birth Anniversary of Sant Guru Ravidas Ji— ANI (@ANI) February 1, 2026
(Source: DD News) pic.twitter.com/nOM2D4BpxL
‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ’
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 649ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 649ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਘ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।"
#WATCH Jalandhar, Punjab: Prime Minister Narendra Modi participates in the 649th birth anniversary celebration of Sant Guru Ravidas Ji.— ANI (@ANI) February 1, 2026
Prime Minister Modi says, " ... i pay my respects to this soil of punjab. today is the sacred occasion of the 649th birth anniversary of guru… pic.twitter.com/RtCBk4gxbS
"ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।"- ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
#WATCH | Jalandhar, Punjab: Prime Minister Narendra Modi says, " ... the path of service that sant ravidas ji showed us has given us further inspiration and energy. today, i am also happy about one more thing. just a little while ago, the naming of adampur airport in the name of… pic.twitter.com/hHGjvJXPdi— ANI (@ANI) February 1, 2026
‘ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
#WATCH | Jalandhar, Punjab: Prime Minister Narendra Modi says, " ... just a few months ago, with the blessings of the revered sant niranjan dass ji maharaj and other saints, a prayer ceremony was held in dera sach khand ballan on my birthday. for me, this is not an ordinary… pic.twitter.com/yMQ41kaQUK— ANI (@ANI) February 1, 2026
"ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਜਟ ਗਰੀਬਾਂ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
#WATCH | Jalandhar, Punjab: Prime Minister Narendra Modi says, " ... this morning, the country's budget was presented in parliament. this budget is one that empowers the poor, the food providers, the youth power, and the women power even further. this budget is one that… pic.twitter.com/eVgtJDQM40— ANI (@ANI) February 1, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਸਨੂੰ 'ਸਾਰਿਆਂ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ' ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 27 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।"
#WATCH | Jalandhar, Punjab: Prime Minister Narendra Modi says, " another historic step has been taken to infuse new energy into the country's economy. an agreement has been reached on a trade deal between india and the european union. the world is calling it 'mother of all deals'.… pic.twitter.com/mHmqvuxAlC— ANI (@ANI) February 1, 2026
