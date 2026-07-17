ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਚੋਣ ਵਿਗਲ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਚੋਣ ਵਿਗਲ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ।" ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : July 17, 2026 at 6:24 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਟੋਲੀ ਪੰਜਾਬ-ਅੰਬਾਲਾ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ-ਵਾਰਾਣਸੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛੇਹਰਟਾ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 5,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
#WATCH | Punjab: Prime Minister Narendra Modi arrives at Jalandhar Cantt Railway Station to inspect it.— ANI (@ANI) July 17, 2026
75 redeveloped railway stations from all over India are being dedicated to the nation under the Amrit Bharat Station Scheme.
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ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਅਤੇ 5,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ"
#WATCH | Punjab: PM Narendra Modi flags off Kartoli Punjab-Ambala new rail services and Jalandhar-Varanasi new rail services, from Jalandhar Cantt. Station.— ANI (@ANI) July 17, 2026
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'ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।"
#WATCH | Punjab: PM Narendra Modi inaugurates and lays the foundation stone of rail and road infrastructure projects worth over Rs 5,470 crores in Jalandhar.— ANI (@ANI) July 17, 2026
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"ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਜ ਦੌਲਤਪੁਰ ਚੌਕ ਅਤੇ ਕਰਟੋਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi felicitated on stage where he will address a public rally in Jalandhar, Punjab shortly.— ANI (@ANI) July 17, 2026
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'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਪਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਪਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਸਵੱਛਤਾ ਸੇ ਸਵਾਗਤ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
#WATCH | Jalandhar, Punjab: PM Narendra Modi says, " some time ago, i came here to be a part of the birth anniversary celebrations of shri guru ravidas ji. and today, our jalandhar is witnessing a celebration of development. this morning, from jind, i had the opportunity to launch… https://t.co/Y0Mttv4alU pic.twitter.com/jr1pdcPOj3— ANI (@ANI) July 17, 2026
"ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
#WATCH | Jalandhar, Punjab: PM Narendra Modi says, " accelerating development efforts, several new rail services have now been launched here from jalandhar. today, a rail service connecting amritsar and kashi has also commenced. this will make the journey from punjab to kashi much… https://t.co/Y0Mttv4alU pic.twitter.com/Lq76d4wJgm— ANI (@ANI) July 17, 2026
'ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 'ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋ ਭਵ' (ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਝਣਾ) ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ 'ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋ ਭਵ' ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ) ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਜਿਹੇ 75 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
#WATCH | Jalandhar, Punjab: PM Narendra Modi says, " today, the govt of india is working on numerous connectivity infrastructure projects in punjab. although there is no bjp govt in punjab, the bjp-led nda government at the centre is sparing no effort to ensure the state's… pic.twitter.com/VYIIr8903K— ANI (@ANI) July 17, 2026
"ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ' ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ... ਜਲੰਧਰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮੰਦਰ ਹੈ।"- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੁਣ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।"
#WATCH | Jalandhar, Punjab: PM Narendra Modi says, " this is the land of 'sher-e-punjab' maharaja ranjit singh... however, what is happening in punjab today is no secret. here, the reality of betrayal is being masked by advertisements. law and order in punjab is in shambles today.… pic.twitter.com/SNPZcfZt3s— ANI (@ANI) July 17, 2026
'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ 'ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ' ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਧੋਖੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।" - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
#WATCH | Jalandhar, Punjab: PM Narendra Modi says, " those currently in power in punjab used to claim, with great arrogance, that they would transform the country's politics. but today, the nation is witnessing their true colours. just 2-3 days ago, a court in delhi convicted one… pic.twitter.com/TkOvqMbSdD— ANI (@ANI) July 17, 2026
ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਗ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।"
#WATCH | Jalandhar, Punjab: PM Narendra Modi says, " just a few days ago, a court in gujarat sentenced one of their mlas to 7 years in prison. this sentence was handed down for assaulting government officials and extortion. extortion and illegal occupation have all become… pic.twitter.com/BAYW2CTZYm— ANI (@ANI) July 17, 2026
"ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਪਾਰਟੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ 'ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲਏ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੁਆਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਡਬਲ-ਇੰਜਣ' ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਡਬਲ-ਇੰਜਣ' ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਡਬਲ-ਇੰਜਣ' ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ; ਉੱਥੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਡਬਲ-ਇੰਜਣ' ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
#WATCH | Jalandhar, Punjab: PM Narendra Modi says, " serving the public requires honest intentions and a spirit of integrity. however, the party currently in power in punjab possesses neither. it is known as a 'kattar beimaan party' (hardcore dishonest party). the central… pic.twitter.com/6pk3tvMYCD— ANI (@ANI) July 17, 2026
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।"
#WATCH | Jalandhar, Punjab: PM Narendra Modi says, " the situation today is such that all development work in punjab has come to a standstill. schemes belonging to the govt of india are simply being rebranded with their own stickers and passed off as their own... punjab can… pic.twitter.com/WgEwVreTzv— ANI (@ANI) July 17, 2026
"ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ' ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।" - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
#WATCH | Jalandhar, Punjab: PM Narendra Modi says, " ...we have witnessed how the young people of punjab uphold india's pride and honour on the sports field... today, i want to tell them that this is a time of great opportunity for you. the 'khelo india' campaign and the 'khelo… pic.twitter.com/GZnuI2THxi— ANI (@ANI) July 17, 2026
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 75 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1,300 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 261 ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ 350 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ।"
#WATCH | Jalandar, Punjab: Union Minister of Railways, Ashwini Vaishnaw says, " today, the prime minister inaugurated 75 'amrit stations' across 20 states. under the amrit bharat station scheme, 1,300 stations are being redeveloped. so far, 261 stations have been completed, and… https://t.co/NC568ZA3W4 pic.twitter.com/aPGog5a4Ay— ANI (@ANI) July 17, 2026
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