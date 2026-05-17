Explainer: ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : May 17, 2026 at 7:20 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
'ਖਾਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ'
ਜੇਕਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
'ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ'
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ 390.54 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਟਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੋਕ ਵਿੱਚ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
'ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ'
ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਲਚਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਖਾਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਥੈਲੇ (ਬੋਰੀ) ਦੀ ਕੀਮਤ 266 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ 266 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਏਪੀ 1350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ 1350 ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਥੈਲਾ ਫਿਲਹਾਲ 1300 ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਨ।'
ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ 266 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 59.1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ 13.96 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ'
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਵਧੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
'ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ'
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਉਗਾ ਲਵਾਂਗੇ।'
'ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਰੂੜੀ ਖਾਦਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਪਰ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।-ਕਿਸਾਨ
'ਸਰਕਾਰ ਘਟੇ ਝਾੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰੇ ਤੈਅ'
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਝਾੜ 25 ਤੋਂ 27 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਝਾੜ ਸਿਰਫ 8 ਤੋਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇ।'
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਕਿਸਾਨ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਰਕ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤੀਬਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।'
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸਰ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। - ਸਤੀਬਰ ਗੋਸਲ,ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ,ਪੀਏਯੂ
'ਹਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ'
ਸਤੀਬਰ ਗੋਸਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜੇਕਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।'
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।'