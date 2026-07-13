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20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ, ਯਾਤਰੀ ਦੇਣ ਧਿਆਨ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ।

CHANDIGARH RAILWAY STATION
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਸ਼ਨ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 13, 2026 at 7:57 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।

ਏਅਰ ਕੰਕੋਰਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਏਅਰ ਕੰਕੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12046) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 6 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 2 ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (14542) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 1 ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਹਰਸਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (15531) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 1 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12058) ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ-ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (14332) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 3 ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ।

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (139), NTES ਐਪ, ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਏਅਰ ਕੰਕੋਰਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
CHANDIGARH RAILWAY STATION

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