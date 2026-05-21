ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ, 'ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਡ੍ਰਾਈਆਉਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ'

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ
Published : May 21, 2026 at 4:15 PM IST

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ 'ਡ੍ਰਾਈਆਉਟ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ 'ਡ੍ਰਾਈਆਉਟ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL) ਦੇ ਡੀਲਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।'

ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇਲ

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯੁੱਧ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ” ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਡੀਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOCL) ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ HPCL ਅਤੇ BPCL ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ HPCL ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡ੍ਰਾਈਆਉਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਗਾਹਕ

ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗ੍ਰੇਡ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ' 'ਪਾਵਰ' ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਡੀਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।'

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ

ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਕਟ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਇੰਡੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।'

