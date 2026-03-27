ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਤੇਲ ਸਟਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : March 27, 2026 at 9:05 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਵਰਗੇ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇਹ ਹਲਾਤ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਵਾ ਕੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਹੜਕੰਪ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਪੰਪ ਕਰਨੇ ਪਏ ਬੰਦ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕਾ ਫ਼ਰਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਤੇਲ ਸਟਾਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਟਾਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।