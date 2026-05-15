ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ 'ਸੈਂਕੜਾਂ'! ਕਿਤੇ 'ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ', ਤਾਂ ਕਿਤੇ 'ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ', ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ?

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-"ਬਜਟ ਹਿੱਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਓਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।" ਦੇਖੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ...

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 15, 2026 at 12:30 PM IST

Updated : May 15, 2026 at 12:48 PM IST

4 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਮੋਗਾ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਡਿਜਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 101 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 90.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪੈਟਰੋਲ 110.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ?

"ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ..."

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੈਪੀਡੋ/ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇੰਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ

ਢਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਿਆ ਰੇਟ

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਕੀ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਾਲੇ...?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਕੀ ਬੋਲੇ?

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।"

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ 'ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ'

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।"

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟ ਵਧੇ, ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਾਹਦੀ? ਸੋ, ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੋ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰੇ।"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਹਨ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।"

ਮੋਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ

ਜੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 101 ਰੁਪਏ 17 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਡ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 110 ਰੁਪਏ, 24 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 91 ਰੁਪਏ 17 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'

