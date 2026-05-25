ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਪਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ...

ਜਾਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ...
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 25, 2026 at 10:18 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ -

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 101.51 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 89.47 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਵਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 110.28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।

ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ-

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਸ਼ਹਿਰਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਪੈਟਰੋਲ ਪਾਵਰ
ਮੋਹਾਲੀ105.85 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ95.75 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ115.23 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ105.55 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ95.15 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ114 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ105.56 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ95.47 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ114.17 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਬਠਿੰਡਾ104.63 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ94.57 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ100.04 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ105.60 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ95.51 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ107 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਸੰਗਰੂਰ104.74 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ94.76 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ -

'ਆਪ' ਨੇ ਘੇਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲਿਖਿਆ- ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ = ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ

ਵਧੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 7.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਹਦ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਧਮੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ? ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ₹102.12 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹95.20 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

