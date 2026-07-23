ਢੋਲੇਵਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ

ਢੋਲੇਵਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : July 23, 2026 at 4:09 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਢੋਲੇਵਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੱਖੇ ਖੋਖੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੱਗ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕੁਝ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐਸਆਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੇਕਾ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।