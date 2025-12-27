ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਦਾ

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਦਾ
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਸੁਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ...
Published : December 27, 2025 at 6:51 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਾਨ੍ਹ, ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਗਊ ਸੈਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ।
'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕ'
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਫਰੀ ਫੰਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੌਲੀਪਾਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ।" - ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ
'ਝਨੇੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ'
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਈ.ਓ. ਅਸੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਝਨੇੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਈ. ਓ. ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।
'ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ'
ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਨੇ ਝਨੇੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਨੇੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।