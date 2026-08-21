ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ !
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : August 21, 2026 at 4:25 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਦਰ 15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 62 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋਕ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
"ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੌਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਹਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।"-ਆਮ ਲੋਕ
ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ?
ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਖੰਡ ਦੀ ਅੱਜ ਕੀਮਤ 64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੋ-ਦੋ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਸਰੋ ਦਾ ਤੇਲ 150 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ 170 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡਿਡ ਸਰੋ ਦਾ ਤੇਲ ਜੋ ਕਿ ਕੱਚੀ ਘਣੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
"ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਈਥੇਨੋਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 17 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ 48 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ 65 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 20 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲ
1990 ਲਗਭਗ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 18 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਈਥੇਨੋਇਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਥੇਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ।"
ਹੋਲਸੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਚੀਨੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 64 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤਪਾਏ ਲੋਕ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰੇਟ ਇਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਈਥੇਨੋਇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਇੱਕਦਮ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਣ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿੱਲੋ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਟਾ ਖੰਡ ਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਖੰਡ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"-ਹੀਨਾ,ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀਨਾ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਹੈਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ "ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੜ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਛਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਖੰਡ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਖੰਡ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਗੱਟਾ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 20 ਤੋਂ 30 ਕਿੱਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਘੱਟ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"-ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ