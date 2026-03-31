ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਲੋਕ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : March 31, 2026 at 6:04 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਪੰਪ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਟੋਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਾਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਭੱਠੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2 ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।"
"ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤਣਗੇ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।" -ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਾਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਪਵੇਗਾ ਫਰਕ
ਢਾਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਫਿਲਹਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਭੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬਸਡੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
ਢਾਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਆਉਣੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਜੀ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
"ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।" -ਡੇਜੀ ਗਰਗ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਕਨੀਕ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।"
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।