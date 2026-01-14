ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰੇ ਬੈੱਡ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਜਰੇਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Published : January 14, 2026 at 7:39 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਜਰੇਲਾ (ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ) ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗਜਰੇਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੌਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਲੰਗਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਆਲੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੌਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਢੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਘੂਨਾਥ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗਜਰੇਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ'
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗਜਰੇਲਾ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦੀ ਦਿਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 400 ਤੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ।
ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਾਬਾ ਨਗਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।"