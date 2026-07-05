ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਮਾਰਤ ਹਾਦਸਾ: ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਈ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
Published : July 5, 2026 at 8:42 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ 54 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਈ। ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਰੁਣ ਜੈਨ (45) ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ (48) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਠ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਮੇਸ਼, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
#WATCH | A building collapsed in Chandigarh's Industrial Area Phase-2. Police, administrative officials, and fire brigade teams are present at the scene, and the work of clearing the debris is underway.— ANI (@ANI) July 4, 2026
More details awaited pic.twitter.com/v2OPCpecvm
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਭਗ ਛੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:20 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਲਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭੂਚਾਲ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ"
ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਿਕਲੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਤੋਂ 25 ਲੋਕ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।"
ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮਪੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 28/9 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਮਾਰਤ 1972 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।" ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
STORY | Two killed as two-storey building collapses in Chandigarh industrial area— Press Trust of India (@PTI_News) July 4, 2026
Two people died after a two-storey building collapsed in the Industrial Area Phase-2 here on Saturday, officials said.
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ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 6:45 ਵਜੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਬੋਲੇ, "ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ NDRF ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਅਤੇ CFSL ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ CCET ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਰਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।