ਮੋਗਾ ਦੀ ਧੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ICC WOMEN WORLD CUP 2025
ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 (Etv Bharat)
Published : November 3, 2025 at 5:37 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 6:06 PM IST

ਮੋਗਾ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ICC WOMEN WORLD CUP 2025
ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ (Etv Bharat)

ਵੱਜੇ ਢੋਲ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਮਿਠਾਈ

ਮੋਗਾ ਦੀ ਧੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਗਲੀ-ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।'

ICC WOMEN WORLD CUP 2025
ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ (Etv Bharat)

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੋਗੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਫਖ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਫਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।"

'ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ'

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

'ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ'

ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਸ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ICC WOMEN WORLD CUP 2025
ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ (Etv Bharat)

ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਫਲ

ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਟਾ ਜੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ 298 ਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਾਊਥ ਆਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

'ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਨੂੰਨ'

ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗਵਰਧਨ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੱਪ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ 52 ਦੋੜਾਂ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ, 52 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ...ਚੱਕਦੇ ਇੰਡੀਆ"

ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

8 ਮਾਰਚ 1989 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜ਼ੁਨੂਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਵਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੇਮਜੀਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਸਕੂਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਮਲਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮੁੰਬਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰੇਂਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੀ ਫੈਨ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਮਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਲਦਾ ਗਿਆ।

