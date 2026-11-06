ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤੀ ਰੌਣਕ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 6, 2026 at 2:14 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਿਨ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਮੰਗਲਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਤਨਿਸ਼ਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਗਾਹਕ ਸੋਨੀਆ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਿਨ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਭਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'
ਔੌਰਤਾਂ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਚਾਅ
ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਨਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸਾਲ ਭਰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।'
ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਡਾ. ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਹਕ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਧਨਤੇਰਸ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ,ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ, ਵਾਲੀਆਂ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।'
ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ
ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਤਨਿਸ਼ਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ੌਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਸ ਵਾਰ ਧਨਤੇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਰੇਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ਰ ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਨਤੇਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗਾਹਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੌਣਕ ਸਿਰਫ਼ ਧਨਤੇਰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰੂਪ ਚੌਦਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।