ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 13, 2026 at 8:06 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ
ਆਯੁਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਲਿੰਡਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਓਟੀਪੀ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਰੇਖਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਘਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੇ ਓਟੀਪੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਨਰੋਤਮਪੁਰ ਕਰੀਬ 10, 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ "ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਏਜੰਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਲੋਕ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੋ-ਪਿੰਡੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 400 ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।