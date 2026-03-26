ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੂਕਿੰਗ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਹਾ- ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੱਕੇ

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੂਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੁਕਿੰਗ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 26, 2026 at 3:26 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ।

"ਲੋਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਧੱਕੇ"

ਲੋਕਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੂਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਗੈਸ ਦੀ ਬੂਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੂਕਿੰਗ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ"

ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬੂਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"

People are standing in queues in Sangrur to book domestic gas cylinders
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੂਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

"ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ"

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 550 ਸਿਲੰਡਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।"

