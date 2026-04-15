ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਿਰ ਦਰਦ,ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ,ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਿਰ ਦਰਦ,ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ,ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡਾਹਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਹਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦੂਜੇੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 15, 2026 at 10:09 PM IST

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਿਆ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ'
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਦੋ ਆਪਰੇਟਰ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।



ਕੀ ਹਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ?

ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,'ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਜੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਜੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵਰਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਰਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।'



'ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ'

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੜਕਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।



'ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ'

ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਬਾਥਰੂਮ, ਇਨਵਰਟਰ ਸਮੇਤ 4 ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣਗੇ।

