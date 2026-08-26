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ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤਾਂ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

RAKSHA BANDHAN FESTIVAL
ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਮੰਗ (ETV Bharat Punjab)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 26, 2026 at 7:57 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸੇਲ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਜਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਲਸੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat Punjab)

ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ

ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੋਲਸੇਲਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Raksha Bandhan festival
ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ (ETV Bharat Punjab)

ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ

ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਜਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹਨ।"

Raksha Bandhan festival
ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ (ETV Bharat Punjab)

ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ

ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ
ਬਦਾਮ (California Badam)₹800 ਤੋਂ ₹1,200
ਕਾਜੂ (Kaju)₹1,200 ਤੋਂ ₹1,800
ਕਿਲੋਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ (Kishmish)₹250 ਤੋਂ ₹600
ਅਖਰੋਟ (Walnuts)₹800 ਤੋਂ ₹1,400
ਪਿਸਤਾ (Pista)₹1,200 ਤੋਂ ₹2,500
ਅੰਜੀਰ (Anjeer)₹800 ਤੋਂ ₹2,500
Raksha Bandhan festival
ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ (ETV Bharat Punjab)

ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ

ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਦਾਮ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 850 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 900 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ 1100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਜੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖਰੋਟ, ਸਵਾਗੀ, ਅੰਜੀਰ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਆਦਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜਾਫਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।"

Raksha Bandhan festival
ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ (ETV Bharat Punjab)

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