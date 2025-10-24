ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਰਕ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਬਿਜਾਈ? ਜਾਣੋ ਹਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
PAU ਵਲੋਂ ਅਦਰਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਪਮਾਨ? ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ।
Published : October 24, 2025 at 2:54 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਅਦਰਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਲੋਵਾਲ ਸੌਖੜੀ ਵਿਖੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਰਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲੀ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਆਦੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਰਕ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਰਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅਦਰਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 2019 ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਮਗਿਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਤਜ਼ਰੁਬੇ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਦਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਦਰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਇਆ (IMPORT) ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੱਵਿਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਟੇਨ੍ਰਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਅਦਰਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖਪਤ ?
ਪੀਏਯੂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਰਕ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 11 ਏਕੜ ਨੂੰ ਅਦਰਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਥਿਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਰਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤਾਪਮਾਨ 30-35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਕ੍ਰੋਪ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਹਿਮਗੀਰੀ' ਬੀਜ ਦੀ ਪੀਏਯੂ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ 8-10 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ 30-40 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੰਢੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਚੋਂ 70-80 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। - ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਖੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਏਯੂ
ਸਥਿਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਦਰਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹਿਮਗੀਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੂਲਰ ਆਦਿ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੀਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6 ਟਨ ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਰੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ 45 ਦਿਨ ਅਤੇ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਦਰਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। - ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਖੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਏਯੂ
ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ?
ਪੀਏਯੂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹1.97 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜ ਰਾਈਜ਼ੋਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 70 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ₹6,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ ₹4.55 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਰਿਟਰਨ ਲਗਭਗ ₹2.58 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2.3 ਦਾ ਲਾਭ-ਲਾਗਤ ਅਨੁਪਾਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਅਦਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਅਦਰਕ, ਪਾਊਡਰ, ਤੇਲ, ਓਲੀਓਰੇਸਿਨ, ਕੈਂਡੀ, ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਅਦਰਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।