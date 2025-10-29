ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਕੰਮ?
ਪੀਏਯੂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Published : October 29, 2025 at 1:57 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਲੇ ਬੇਲਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਨ ਸੀ ਟੂ' ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 'ਐਕਸ ਈ ਟੂ' ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
"1 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.5 ਕਿੱਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 2.5 ਕਿੱਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ, 25 ਕਿਲੋ ਸਲਫ਼ਰ ਤੇ 12 ਕਿੱਲੋ ਕਰਵ ਪਟਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਤ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੱਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਝਾੜ ਵੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" - ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਏਯੂ
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਏਯੂ ਵਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ-
- ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ 2006
ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾ ਦੀ 2006 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ, 50 ਹੋਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਡਬਲ ਕਲੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ।
- 2020 'ਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ
ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਐੱਚ ਪੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ 8 ਤੋਂ 10 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਲੇਡ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
- 2022- ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਖੇਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। 6 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਜਮ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 1500 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ।
- 2023-ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ
ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡਰਨੁਮਾ ਬਲੇਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਚ ਵਾਢੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਪੱਖੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਇੰਚ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚ 4 ਤੋਂ 5 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
- ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਰੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲਰ ਹਨ, ਜੋ 20 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੰਢ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਢ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗੈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜੋ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਤੱਤ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।