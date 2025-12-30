ETV Bharat / state

ਸਾਬਕਾ IG ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਝ ਘਰ 'ਚ ਵੜੇ SHO ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲੀ CCTV ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਸਾਬਕਾ IG ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੇਟ ਨਾ ਖੁਲਣ 'ਤੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SHO ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ CCTV ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

IG Chahal CCTV video
ਸਾਬਕਾ IG ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਝ ਘਰ 'ਚ ਵੜੇ SHO ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 30, 2025 at 6:03 PM IST

ਪਟਿਆਲਾ: ਬੀਤੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SHO ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਟੱਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਏ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇੰਝ ਘਰ 'ਚ ਵੜੇ SHO ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਚੁਸਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੁਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ 'ਚ ਹਾਂ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ'।

ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਕਰੌੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੂਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (IG) ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ Emergency ਅਤੇ Urgent ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਦੱਸਿਆ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੀਟਰ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਸਿਧਾਰਥ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

