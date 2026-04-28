'ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ', ਸ਼ੰਭੂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਗਰੂਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

'ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ', ਸ਼ੰਭੂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਗਰੂਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : April 28, 2026 at 3:56 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਠਾਉਣੀਆ ਨੇੜੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਫਰੰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ: ਮਾਂ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਤੜਕਸਾਰ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਰੂਪ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਗਿਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰੇ 5: 30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਮੁਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ।'
ਐੱਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ?
ਐੱਪਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਨਹੀਂ ! ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।'
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਵਾਸੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। 2 ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਗਰੂਪ ਅਕਸਰ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਹੰਗਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।'
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੂਪਾ ਖਿਲਾਫ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੱਬਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੂਪਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਇੱਕ ਬੰਬ, ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਆਈਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।