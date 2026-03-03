ਹੋਲੀ ਆਫ਼ਰ: 'ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੀ, ਮਿਲੇਗਾ VVIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ', ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਹੋਲੀ ਪਲਾਨ
ਹੋਲੀ ਰੰਗਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਸ ਆਫ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : March 3, 2026 at 2:32 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'ਹੋਲੀ ਹੈ... ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ'
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Holi hai… not hooliganism. 🎨🚫— Patiala Police (@PatialaPolice) March 2, 2026
Triple riding, drunk driving, colour attacks & campus nuisance = direct challan.
Outsiders creating chaos will celebrate Holi at the police station.
Play safe.#SafeHoli #PatialaPolice pic.twitter.com/BxkeOx7181
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ-
"ਹੋਲੀ ਹੈ... ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ = ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਨ। ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।"
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਫ਼ਰ...
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਆਫ਼ਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ-
- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ "ਸਪੈਸ਼ਲ" ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
- "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਹੀਰੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ।"
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੜਦੰਗਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਨ-
- ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ- ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ
- ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ- ਹੱਥਕੜੀ
- ਫ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ
ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ?
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ 112 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ।'