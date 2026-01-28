ETV Bharat / state

ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ,ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਨਾਭਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

PATIALA POLICE
ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 28, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
ਪਟਿਆਲਾ: ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ,ਐਸਐਸਪੀ (ETV BHARAT)

'ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ'
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਾਂਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਭਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਗਏ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

'ਮਾਮਲੂੀ ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ'

ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਧੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੈਮੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ,ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਰਿੱਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ।'

ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਉੱਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।- ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ,ਐਸਐਸਪੀ



ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੀੜਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।'

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

