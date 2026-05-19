ਪਟਿਆਲਾ MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪਟਿਆਲਾ MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ।
Published : May 19, 2026 at 6:21 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਲਾਲ ਬਾਗ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਕਾਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। MBBS ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਲਦੀਪ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਬਾਂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ।'
ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕਮਲਦੀਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਮਲਦੀਪ ਦੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ DSP ਸਿਟੀ-1 ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SSP, SP ਸਿਟੀ ਅਤੇ CIA ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।' ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ PG ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।'