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ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਵਾਲ ਦਾਨ' ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੰਹਿਮ, ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਗ

ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਹਿਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਲ ਦਾਨ, ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ।

Patiala hair donate campaign
'ਵਾਲ ਦਾਨ' ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੰਹਿਮ, ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਗ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 4, 2026 at 8:42 PM IST

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ਪਟਿਆਲਾ: ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 'ਹੇਅਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ' ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਐਹਿਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਵਾਲ ਦਾਨ' ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੰਹਿਮ (ETV Bharat)

ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚਾ

ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਹੇਅਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵਿਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਮਰੀਜ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਧੀ ਐਹਿਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਝਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ

Patiala hair donate campaign
ਐਹਿਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤੇ (ETV Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਗ?

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਿਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਦਰ ਟੱਰਸਟ, ਮੁੰਬਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੀਅਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਲ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋਵੇ , ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲ੍ਹੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -

Patiala hair donate campaign
'ਵਾਲ ਦਾਨ' ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੰਹਿਮ (ETV Bharat)
  • ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ
  • ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਇੰਚ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
  • 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਕੀਤੇ ਦਾਨ

ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "12 ਇੰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਵਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

2 ਵਾਰ ਵਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਐਹਿਨਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਹਿਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ। ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੂਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਲ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

Patiala hair donate campaign
ਐਹਿਨਾ ਸ਼ਰਮਾ (ETV Bharat)

"ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ।"

- ਐਹਿਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ

ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰੋ ਵਾਲ

ਐਹਿਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ 12 ਤੋਂ 16 ਇੰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਾਨ
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WIG FOR CANCER PATIENTS
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