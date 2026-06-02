ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਫਿਰ ਗੂੰਜੀ ‘ਛੁੱਕ-ਛੁੱਕ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗੜਾ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਪਿਛਲੇ 46 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਨੈਰੋਗੇਜ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਟਰੇਨਾਂ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 2, 2026 at 10:40 AM IST

Updated : June 2, 2026 at 11:42 AM IST

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਨੈਰੋਗੇਜ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਪਰ ਹੁਣ, ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 46 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੇਲ ਰੂਟ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

2022 ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨੈਰੋਗੇਜ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ 2022 ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾ੍ਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਪੁਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

"ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਦਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬੈਜਨਾਥ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, 3 ਰੇਲਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਰੇਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।" -ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਰੇਲ ਮੈਨੇਜਰ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਯਾਤਰਾ

ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੇ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਦੋ ਜੋੜੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ:

ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਪਠਾਨਕੋਟ (62465): ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਵਾਨਾ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ (52467): ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਵਾਨਾ।

ਬੈਜਨਾਥ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ:

ਬੈਜਨਾਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ: ਦੁਪਹਿਰ 2:15 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਵਾਨਾ।

ਬੈਜਨਾਥ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ: ਦੁਪਹਿਰ 3:45 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਵਾਨਾ।

ਨੂਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬੈਜਨਾਥ ਵਿਚਕਾਰ:

ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੈਜਨਾਥ: ਦੁਪਹਿਰ 2:10 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਵਾਨਾ।

ਬੈਜਨਾਥ ਤੋਂ ਨੂਰਪੁਰ: ਦੁਪਹਿਰ 12:10 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਵਾਨਾ।

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬੈਜਨਾਥ ਵਿਚਕਾਰ:

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬੈਜਨਾਥ: ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਵਾਨਾ।

ਬੈਜਨਾਥ ਤੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਰੋਡ: ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਵਾਨਾ।

ਬੈਜਨਾਥ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ:

ਬੈਜਨਾਥ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ: ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਵਾਨਾ।

ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਤੋਂ ਬੈਜਨਾਥ: ਦੁਪਹਿਰ 12:50 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਵਾਨਾ।

