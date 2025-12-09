ETV Bharat / state

ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ 35 ਮਿੰਟ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

PROTEST AGAINST VANDE BHARAT TRAIN
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 9, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read
ਬਠਿੰਡਾ (ਗੋਨਿਆਣਾ): ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 35 ਮਿੰਟ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ।

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ 35 ਮਿੰਟ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (ETV Bharat)

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ -ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਐਮਯੂ 54562 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਨ ਸਟੋਪ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ।

PROTEST AGAINST VANDE BHARAT TRAIN
ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ (ETV Bharat)

ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀਐਮਯੂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ

ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਖੜੀ ਡੀਐਮਯੂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਐਮਯੂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਉਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਡੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 17 ਮਿੰਟ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਤੁਰੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

