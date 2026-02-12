ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ: ਬੀਬੀਆਂ ਭੜਕੀਆਂ ਕਿਹਾ- "ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ"

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ: ਬੀਬੀਆਂ ਭੜਕੀਆਂ ਕਿਹਾ- "ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : February 12, 2026 at 4:21 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 200 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਬੱਸ ਆਉਣ ਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਨੇ ਹੀ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਫਰੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੜਕੀਆਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ PSPCL ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।