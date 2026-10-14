ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ! ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ?
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 14, 2026 at 8:53 PM IST
ਮਾਨਸਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ
ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਟੂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
#WATCH | Mansa, Punjab: Anti-drug activist Parminder Singh Jhota murder case: His father, Bhim Singh, says, "Chief Minister and the DGP: if their conscience awakens, they should resign on their own. Furthermore, the investigation into this murder should be conducted by the Central Bureau of Investigation (CBI). Thirdly, a call has been issued for a 'Punjab Bandh' tomorrow, October 15th. On behalf of the committee, as well as all joint forums, activists, political parties, and organizations, we earnestly appeal to the people of Punjab to observe this shutdown starting from the morning. We must fully observe the call for this Bandh, scheduled from 6 AM to the evening. Emergency services, such as ambulances transporting patients, will be allowed to pass; they will not be stopped. Similarly, regarding medical needs, patients requiring medication will be permitted to obtain it so that their lives can be saved...SSP, DSP, and SHO should be dismissed, and a case should be registered against them to ensure accountability. If members of the Sangat arriving for the protest have been detained, they must be released; furthermore, no protester should be stopped from attending the protest starting tomorrow. At the time of the murder, the accused was speaking to someone on the phone. Who was he calling? Was it a government official, a family member, or another drug smuggler? All these details must be ascertained, and the names of all the accused involved should be recorded in the FIR..."— ANI (@ANI) October 14, 2026
"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" -ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਪਿਤਾ
'ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ'
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।"
"ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ? ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ FIR ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" -ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਪਿਤਾ
15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ
"ਕੱਲ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।"-ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਪਿਤਾ
ਭਲਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ
ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਹਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।"
#KMM ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ #ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ #ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਹਾਲ #ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਰੇ ਕਰੇਗੀ। @allmidia @ANI @PTI_News https://t.co/kklToLOKaJ— Sarvan singh pandher (@PandherSarvan) October 14, 2026
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ
ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ
ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ Shiromani Committee extends full support to the call for a Punjab Bandh in protest against the murder of Bhai Parvinder Singh Jhota. #Punjab #SGPC https://t.co/pDy7R7XPA4— Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (@SGPCAmritsar) October 14, 2026
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
📍Mansa Agreeing with the call given by Parvinder Jhota’s father, I appeal to all Punjabis: If we want to save Punjab's youth and our future, we must wake up and show this sleeping government the door. https://t.co/IhgyWVy0lZ— Charanjit Singh Channi (@CHARANJITCHANNI) October 14, 2026
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 'ਬੰਦ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ 'ਵਿਸਲ-ਬਲੋਅਰ' (ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਰਚੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ — ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।"
Drug mafia is ruling Punjab. Guru Dokhi Chief Minister @BhagwantMann is solely responsible for this state of affairs and must own his failure and resign immediately. Shiromani Akali Dal stands firmly with the family of anti-drug crusader Parvinder Singh Jhota. The party wholeheartedly supports the bandh call given by his father for tomorrow and expresses solidarity with all Punjabis suffering from the scourge of drugs. We appeal to all Punjabis to extend peaceful support to this call, as it is for demanding justice for the anti-drug crusader and protecting our children from the clutches of the drug mafia. We also strongly demand that the entire conspiracy behind this whistleblower’s murder — including the delay by the police in reaching the medical shop despite Jhota’s appeal — be probed by the CBI, as desired by the bereaved father.— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) October 14, 2026
ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ।
ਕਤਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ।
ਪੀਜੀਆਈ (PGI) ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੋ। ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।"
Appeal to the People of Punjab A complete Punjab bandh has been called on October 15 in protest against the killing of anti-drug activist Bhai Parvinder Singh Jhotta. Key Demands: Resignation of CM Bhagwant Mann and DGP Gaurav Yadav. Central agency investigation into the murder. Post-mortem at PGI. Granthis across Punjab are urged to announce the appeal at Gurdwaras, encouraging the Sangat to reach Mansa and join the anti-drug protest. Unite for Punjab. Stand against drugs. Demand justice for Bhai Parvinder Singh Jhotta. #ParvinderJhotta— Akali Dal Waris Punjab De (@officialadwpd) October 13, 2026
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