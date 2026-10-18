ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਰੋਧ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ...
ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 18, 2026 at 10:48 PM IST
ਮਾਨਸਾ: 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ।"
"ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੀਐਸੈਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"-ਆਗੂ, ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"