ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ, ਦਰਜਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ, ਸੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ, ਦਰਜਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ, ਸੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੈ।
Published : November 1, 2025 at 1:31 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ'
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 66 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 66 ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, 15 ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।'
'ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਮਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।' -ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ,ਵਕੀਲ ਬਚਾਅ ਪੱਖ
'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ'
ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਮਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।'
ਜੇਕਰ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ,ਵਕੀਲ ਬਚਾਅ ਪੱਖ
'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ'
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇਗੀ।'
'ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਤਿਆਰ'
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੈਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।'
ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ
ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'
'ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ'
ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਪਿਛਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੈਦੀ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'
'ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ'
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ਹੈ। ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।