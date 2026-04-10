ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਖੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ।
Published : April 10, 2026 at 10:08 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ IT cell ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ-ਮੁੜ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।"
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਈ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ: 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ 2012 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਾਈਲ ਹੋ ਗਈ। 2014 ਤੱਕ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਈ-ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ 2007 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।"
ਚਲਾਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਲਾਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੌਰ ਝੱਲਿਆ।