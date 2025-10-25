ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੱਚਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਮਾਂ-ਪਿਓ ਸਣੇ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੱਚਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਮਾਂ-ਪਿਓ ਸਣੇ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 25, 2025 at 8:04 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ ਖੁਡਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬਰੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਸਮੇਤ ਬੱਚਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੱਚਾ ਵੇਚਿਆ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਬਰੇਟਾ ਬਲਦੇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਸੀ ਰਿਤੂ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਜੇ ਅਤੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਜੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
ਚਾਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।"
ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਇਰਲ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰਣ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋਤੀ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ,ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।'
ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ, 'ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੱਦ ਨੰ ਅਸਮਰੱਥ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।'